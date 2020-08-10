|
"Верните Курилы!": У российского посольства в Токио устроили "развязный" протест
10 августа 2020, 12:45 • 90 • В мире
У российского посольства в японском Токио устроили "развязный" протест. Дипломаты пожаловались, что именно "развязно" и "крикливо" вели себя участники акции. Также они выступали с заведомо невыполнимыми лозунгами.
Русские дипломаты пожаловались на акцию ультраправых японских активистов у стен дипмиссии в Токио. Они заявили, что протест мешал работе, пишут "РИА Новости".
Акция протеста была привязана к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии. Участники акции вели себя шумно, мешали работать дипломатам и выступали с некорректными лозунгами.
"Следует отметить также, что поведение участников акций носило развязный и крикливый характер. Созданный в результате сильный шум мешал как нормальному функционированию дипмиссии, так и, на наш взгляд, воскресному отдыху токийцев", - заявили в посольстве.
Они напомнили, что суверенитет России и нахождение в её составе Курил - на прочной правовой основе.
Напомним, ранее в японском сегменте интернета возмущённо обсуждали открытие аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. Торжественная церемония прошла в среду, 5 августа. У центра установили плиту с цитатой Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен".
Открытие центра МЧС вызвало бурю эмоций у японцев. Многие из них отмечали, что это промах политики действующей власти страны, и вспоминали о ядерном оружии. Пользователи Сети полагают, что открытие центра означает конец надеждам вернуть острова.
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2020, 12:30
|
05 августа 2020, 03:30
|
04 августа 2020, 00:25
|
06 августа 2020, 06:05
|
10 августа 2020, 07:15
|
05 августа 2020, 22:45
|
06 августа 2020, 04:15