"Верните Курилы!": У российского посольства в Токио устроили "развязный" протест

Русские дипломаты пожаловались на акцию ультраправых японских активистов у стен дипмиссии в Токио. Они заявили, что протест мешал работе, пишут "РИА Новости".

Акция протеста была привязана к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии. Участники акции вели себя шумно, мешали работать дипломатам и выступали с некорректными лозунгами.

"Следует отметить также, что поведение участников акций носило развязный и крикливый характер. Созданный в результате сильный шум мешал как нормальному функционированию дипмиссии, так и, на наш взгляд, воскресному отдыху токийцев", - заявили в посольстве.

お疲れ様です。



8月9日ロシア大使館前にて抗議文投下！



暑いですが同志の方々頑張って下さい。 pic.twitter.com/ajYWi6AaRk — 政治結社 志國塾 救国政治連盟 (@shikokujyuku) August 9, 2020

Они напомнили, что суверенитет России и нахождение в её составе Курил - на прочной правовой основе.

Напомним, ранее в японском сегменте интернета возмущённо обсуждали открытие аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. Торжественная церемония прошла в среду, 5 августа. У центра установили плиту с цитатой Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен".

Открытие центра МЧС вызвало бурю эмоций у японцев. Многие из них отмечали, что это промах политики действующей власти страны, и вспоминали о ядерном оружии. Пользователи Сети полагают, что открытие центра означает конец надеждам вернуть острова.