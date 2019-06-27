"Верните детей": Зеленский перешел на эмоции и русский язык, обращаясь к Путину

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

"У нас у всех есть дети, - эмоционально сказал Зеленский во время экстренного брифинга. - Верните детей родителям". Отметим, что речь украинского президента в этот момент была на русском языке. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Ранее, напомним, Зеленский заявил, что министр иностранных дел Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по морякам.

"Утро.ру", в свою очередь, отмечает, фактически, Зеленский объявил, что ответ МИД Украины он не видел в принципе. Другими словами, украинские дипломаты действовали за его спиной.