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"Верните детей": Зеленский перешел на эмоции и русский язык, обращаясь к Путину

27 июня 2019, 18:39  •  230 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Выступая на брифинге, Зеленский произнес эмоциональную речь на русском языке. "Верните детей", - попросил Зеленский.
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.
"У нас у всех есть дети, - эмоционально сказал Зеленский во время экстренного брифинга. - Верните детей родителям". Отметим, что речь украинского президента в этот момент была на русском языке. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Ранее, напомним, Зеленский заявил, что министр иностранных дел Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по морякам.
"Утро.ру", в свою очередь, отмечает, фактически, Зеленский объявил, что ответ МИД Украины он не видел в принципе. Другими словами, украинские дипломаты действовали за его спиной.

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