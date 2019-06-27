|
"Верните детей": Зеленский перешел на эмоции и русский язык, обращаясь к Путину
27 июня 2019, 18:39 • 230 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Выступая на брифинге, Зеленский произнес эмоциональную речь на русском языке. "Верните детей", - попросил Зеленский.
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.
"У нас у всех есть дети, - эмоционально сказал Зеленский во время экстренного брифинга. - Верните детей родителям". Отметим, что речь украинского президента в этот момент была на русском языке. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Ранее, напомним, Зеленский заявил, что министр иностранных дел Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по морякам.
"Утро.ру", в свою очередь, отмечает, фактически, Зеленский объявил, что ответ МИД Украины он не видел в принципе. Другими словами, украинские дипломаты действовали за его спиной.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
230
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2019, 09:24
|
22 июня 2019, 03:39
|
23 июня 2019, 13:54
|
25 июня 2019, 08:09
|
24 июня 2019, 09:24
|
22 июня 2019, 05:24
|
23 июня 2019, 00:54