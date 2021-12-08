"Верните чемодан!": Угроза Байдена напомнила жителям России старый анекдот

Угроза президента США Джо Байдена русскому лидеру Владимиру Путину и России в частности напомнила жителям нашей страны старый анекдот: "Верните чемодан!"

Отметим, что во время видеоконференции с Владимиром Путиным Байден выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной и призвал к дипломатическому урегулированию. Он также заявил о том, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер.

Очередную угрозу со стороны американского президента в России восприняли с юмором. Пользователь Сети с ником "За Родину, За Сталина" вспомнил по случаю анекдот.

"Грозил как в том анекдоте: "Верните чемодан, а то щас будет как в Одессе". Здоровяк: "Ой, а что было в Одессе?" - "Да тоже вот так взяли чемодан и не вернули", - написал он.

Многие пользователи в целом выразили мысль о том, что США уже утомили угрозами и санкциями.

"Слушай, бедный Джо, мы уже сыты вашими санкциями по горло, поэтому ты нас не удивил, что свои санкции собираешься вводить. Что нового сказал? Ничего", - отметил pavel ivanov.