"Верная мысль": Пушков напомнил французу о чуши, иронично подметив ошибки прошлого

Член Совета Федерации России Алексей Пушков с иронией прокомментировал заявление спецпредставителя президента Франции Эммануэля Макрона Жан-Пьера Шевенмана. Тот признал, что "идея изоляции России" была "ложной".

"Верная мысль. Ложной является и идея "российской агрессии", и чушь о вмешательстве России в выборы. Вся идейная основа конфликта с Россией - ложная", - подчеркнул Пушков у себя в Twitter.

Напомним, Жан-Пьер Шевенман подвёл итоги, к чему на самом деле привела санкционная политика в отношении России, которую проводили некоторые западные страны. Он сказал, что идея об изоляции России оказалась неверной.

"Мы можем сказать, что санкции не помешали росту российской экономики", - заявлял Шевенман на заседании комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам, передаёт "РИА Новости".

Шевенман отмечал: это привело к тому, что теперь Россия обратилась к азиатским странам и не только. Наша страна укрепляет сотрудничество с Китаем, Индией, Японией, Вьетнамом, Индонезией, Турцией. России удалось "перераспределить свою международную торговлю", заявлял спецпредставитель президента Макрона.