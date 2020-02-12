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"Верная мысль": Пушков напомнил французу о чуши, иронично подметив ошибки прошлого

12 февраля 2020, 20:09  •  81 • В мире
Сенатор Алексей Пушков с иронией похвалил спецпредставителя президента Франции Эммануэля Макрона. Жан-Пьер Шевенман пришёл к выводу, что санкции не помешали росту российской экономики, а "идея изоляции России" оказалась "ложной". "Верная мысль", - прокомментировал Пушков у себя в Twitter. Он назвал чушью ещё одно "положение" европейской политики и напомнил об ошибках прошлого.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков с иронией прокомментировал заявление спецпредставителя президента Франции Эммануэля Макрона Жан-Пьера Шевенмана. Тот признал, что "идея изоляции России" была "ложной".
"Верная мысль. Ложной является и идея "российской агрессии", и чушь о вмешательстве России в выборы. Вся идейная основа конфликта с Россией - ложная", - подчеркнул Пушков у себя в Twitter.
Напомним, Жан-Пьер Шевенман подвёл итоги, к чему на самом деле привела санкционная политика в отношении России, которую проводили некоторые западные страны. Он сказал, что идея об изоляции России оказалась неверной.
"Мы можем сказать, что санкции не помешали росту российской экономики", - заявлял Шевенман на заседании комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам, передаёт "РИА Новости".
Шевенман отмечал: это привело к тому, что теперь Россия обратилась к азиатским странам и не только. Наша страна укрепляет сотрудничество с Китаем, Индией, Японией, Вьетнамом, Индонезией, Турцией. России удалось "перераспределить свою международную торговлю", заявлял спецпредставитель президента Макрона.

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