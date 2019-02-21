"Вербуют за деньги, и они не знают, что делать": Генерал из Венесуэлы открыто заявил о приверженности Гуайдо и спрятался

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в комментарии Царьграду рассказал о настроениях в армии Венесуэлы, которую пытается разобщить оппозиция, возглавляемая Хуаном Гуайдо. По словам дипломата, предательство в рядах военнослужащих не носит массового характера, как на то рассчитывали США. Людей вербуют за деньги, но переметнувшиеся не знают, что делать в рядах оппозиции, пояснил он. Так, один из открыто перешедших на сторону Гуайдо генерал, не найдя сторонников в рядах сослуживцев, в результате спрятался, скрылся из публичного поля.

США не прекращают своих попыток переманить на сторону венесуэльской оппозиции военных – сторонников Николаса Мадуро. Как ранее уже говорилось в западных СМИ, темпы переманивания на сторону Хуана Гуайдо высокопоставленных военных не устраивают американских кураторов, сам процесс буксует.

Предательство в рядах военнослужащих не носит массового характера, как на то рассчитывали Штаты. Это подтвердил и посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в комментарии Царьграду.

В программе "Обратная связь" он заявил, что случае вербовки в рядах ВС страны – единичны.

"Нам известно, что один генерал авиации, который занимался административными делами в Министерстве обороны и у которого никаких сил под командованием не было, сказал, что он за Гуайдо. А после – спрятался где-то. Хотя, казалось бы, ты так открыто провозглашаешь свою позицию, призывая сторонников: "Давайте за мной"… Но эти люди совсем не знают, что делают. Им дают деньги, чтобы завербовать, а они идут. И, пожалуй, это единственный такой случай перебежчика высокого уровня из нашего военного командования. Было в январе еще несколько сержантов и все", - заявил он.

Посол Венесуэлы в Москве отметил, что большее возмущение вызывает тот факт, что американский президент Дональд Трамп позволяет себе открыто приказывать венесуэльским военным, угрожать народу Боливарианской республики.

Напомним, ранее Трамп во время выступления в Майами перед мигрантами из Венесуэлы заявил, что военные и чиновники из Боливарианской республики рискуют "потерей всего" в случае отказа от амнистии, предложенной лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.