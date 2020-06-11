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"Венгров-то зачем взрывать?": Ядерные призывы украинского депутата поставили в тупик Россию
11 июня 2020, 07:00 • 139 • Политика
Ядерные призывы украинского депутата поставили в тупик российских интернет-пользователей. С угрозами в адрес "государства-агрессора", каковым Киев считает Россию, всё понятно, но "венгров-то зачем взрывать?
Со столь радикальным заявлением ранее выступил депутат Тернопольского горсовета Тарас Билан. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в России и Венгрии. Отметим, что у Украины нет ядерного оружия, однако Билан и тут нашёл выход. Он предложил "Энергоатому" (компания, управляющая всеми атомными станциями Украины) быстренько организовать производство 100-150 атомных зарядов для "грязных бомб", а затем разместить их возле военных объектов в Москве, Петербурге и Будапеште.
Многие российские пользователи с юмором восприняли угрозы украинского депутата.
Некоторые читатели выразили удивление в связи с тем, что на подобные заявления, которые могут быть основанием для уголовного дела, в Европе никто не реагирует.
Галина Н., к примеру, отметила, что слова Тараса Билана подходят под определение экстремизма и наказываются в соответствии с международным законодательством. А Лариса Нестерова поражена, как Европе не страшно жить с таким "невменяемым соседом" под боком.
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