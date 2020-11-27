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"Венгерский гуляш с ушами"? В Будапеште не на шутку обиделись на немцев

27 ноября 2020, 04:05  •  74 • Политика
В Будапеште не на шутку обиделись на слова немецкого комика Каролины Кебекус, назвавшей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "венгерским гуляшом с ушами". В пресс-службе венгерского правительства возмутились и даже припомнили Германии нацистское прошлое.
В одном из шоу немецкий комик Каролина Кебекус назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "венгерским гуляшом с ушами". Она шутила на тему единства Евросоюза и вето Венгрии и Польши при принятии бюджета ЕС.
Кебекус предложила, чтобы все страны - члены ЕС, кроме Венгрии и Польши, вышли из него и создали ЕС под названием "Евросоюз без сумасшедших Венгрии и Польши".
Однако на эту шутку всерьёз обиделись в Будапеште. Так, в пресс-службе венгерского правительства даже напомнили Германии о нацистском прошлом.
30 сентября большинство стран - членов ЕС одобрили санкционный механизм, который можно будет применять против государств ЕС, которые допускают нарушения принципа верховенства права.

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