"Венесуэлизация" Украины или счастливая диктатура: Эксперт о том, как Зеленского превращают в заложника народных ожиданий

Украинский журналист Павел Казарин порассуждал на тему того, удастся ли лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому собрать воедино расколотый народ Незалежной. Особенно учитывая то, что те, кто отдал свой голос за бывшего комика, придерживаются разных взглядов, в том числе и политических.

"Люди хотят разного. Кто-то хочет Европу, кто-то — Россию. Одни выступают за государственное регулирование, другие — за свободный рынок. Кто-то — за "традиционные" ценности, а кто-то — чтобы государство не заглядывало в пространство личной жизни человека", - говорит Казарин в интервью "Фактам".

По его мнению, признак нормального демократического государства в том, что ее граждане не ходят строем и голосуют за разное.

"Нужно понимать, что мечта многих о том, что какому-то политику удастся "сшить" страну и превратить ее в нечто однородное, одинаково счастливое, — это мечта о диктатуре, - рассуждает Казарин. - Ведь только диктатуры превращают столь разнонаправленное общество в некий забетонированный армейский плац".

Он также отметил, что поскольку у Зеленского совершенно нет опыта в "политической архитектуре", то все создает довольно "большое пространство неопределенностей".

"Думаю, что ответы мы будем получать как минимум в течение ближайшего года, - отмечает журналист. – Пока что Зеленский обречен стать заложником ожиданий народа, а сам народ, напомню – очень разный".

Самый худший сценарий, по мнению Казарина, это "венесуэлизация" Украины.

"Когда политический популизм доходит до того, что начинается галопирующая инфляция и страна уходит в пике, - говорит он. - Разрушение прежних реформ приведет к тому, что наша страна просто потеряет впустую еще несколько лет".

Напомним, что выбрана дата инаугурации Владимира Зеленского. Он и его сторонники настаивали на дате 19 мая, потому что "выходной" и не "будет транспортного коллапса". Но в Верховной раде отказали в этой дате. Инаугурация состоится 20 мая.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 13 мая был признан Оболонским районным судом Киева в незаконной агитации во втором туре президентских выборов.

Речь идёт о заполненном бюллетене, который политик показал журналистам на избирательном участке. Полицейские составили протокол об административном нарушении и передали дело в суд. Сам Зеленский, выигравший выборы, в суд не явился.

Его адвокат Сергей Кальченко заверил, что Зеленский показал бюллетень только потому, что его об этом попросили журналисты. При этом он не озвучивал призывов голосовать тем или иным образом. Избранный президент, подчеркнул юрист, признал свою вину и, подписывая протокол, заверил, что "хотел поступить правильно".