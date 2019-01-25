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"Венесуэла не одинока": Мадуро поблагодарил Россию
25 января 2019, 13:54 • 115 • В мире
Лидер Венесуэлы поблагодарил Россию и ряд других стран, поддержавших законные власти страны. С благодарственным постом он обратился в Twitter. "Венесуэла не одинока", - отметил он.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил страны, которые поддержали законную власть латиноамериканской страны. Со словами благодарности он обратился к России, Турции, Китаю и ряду других государств.
Он подчеркнул, что рад столь решительной поддержке иностранных государств, которые ратуют за законную власть в Венесуэле.
Сейчас, напомним, в латиноамериканской стране при поддержке США происходит попытка государственного переворота.
"Я благодарю Россию, Китай, Турцию и все правительства и народы мира за их решительную поддержку законносформированного правительства, которое я представляю. Спасибо за поддержку. Венесуэла не одинока!" – сообщил Мадуро на своей официальной страничке в твиттере.
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