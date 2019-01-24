"Венесуэла - новая жертва": Пушков о технологии США, отработанной "от Ирака до Ливии"

Сенатор Алексей Пушков, комментируя события в Каракасе и действия Дональда Трампа, говорил о технологии США, отработанной "от Ирака до Ливии". Сенатор делает вывод: "Венесуэла - новая жертва".

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил события, происходящие в Венесуэле. Фактически мы наблюдаем попытку государственного переворота при ярой поддержке США. Ранее президент Дональд Трамп открыто поддержал президента-самозванца Хуана Гуайдо, а также заявил, что не считает президентом Николаса Мадуро. Притом что Мадуро избранный лидер Венесуэлы.

Пушков констатирует: "США затеяли "смену режима" в Венесуэле". В то же время Вашингтон не понимает важную вещь. Сам факт того, что США поддержали самозванца, вовсе не значит, что народ Венесуэлы сделает то же самое.

"Везде, где США устраивали смены режима - от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос, - отмечает Пушков. - Венесуэла - новая жертва".

Добавим, российские представители уже заявили, что Мадуро остаётся для Москвы законным президентом. Подобное решение приняли и в Турции, по словам самого Мадуро.