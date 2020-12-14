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"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом

14 декабря 2020, 00:20  •  132 • Политика
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выразил недоумение в связи со статьёй в британской газете The Times, посвящённой Алексею Навальному. В Сети пошутили, что российские спецслужбы стали сигналом: "Венедиктов начал о чём-то догадываться".
Главред "Эха" опубликовал твит, в котором предположил, что публикацию в The Times разместили российские спецслужбы, "чтобы дискредитировать сам факт попытки отравления Алексея Навального".
Telegram-канал "Голос Мордора" пошутил: "Венедиктов начал о чём-то догадываться". Российский журналист и политолог Виталий Третьяков в свою очередь отметил в комментариях, что Венедиктов, вероятно, очень переживает за западные спецслужбы.
Скриншот: Twitter/@spacelordrock
Согласен с абсурдностью материала The Times и политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В эфире "Радио КП" он выразил уверенность, что "британские журналисты" - это особый мем, наряду с "британскими учёными".
"Ну а если серьезно, это такой театр абсурда, который даже смешно обсуждать", - подчеркнул спикер.
Напомним, что летом Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Омске, чтобы спасти пассажира. Там оппозиционера госпитализировали и оказали первую помощь. Через некоторое время Россия и Германия договорились о транспортировке Навального в Берлин. Дальнейшим лечением основателя ФБК занималась уже немецкая клиника "Шаритэ". Когда Навальному стало лучше, канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что российский оппозиционер якобы был отравлен ядом "Новичок", и призвала Россию расследовать инцидент. Несмотря на все просьбы прокуратуры РФ предоставить материалы обследования, которые нужны для возбуждения уголовного дела, Берлин отказался делиться информацией.
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