"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русский язык

Победительница украинского конкурса "Мисс Вселенная" Анна Неплях после многочисленных нападок в свой адрес из-за русской речи не стала оправдываться перед "патриотами", а жёстко ответила на их атаки. "Вельмишановне панство", - иронично обратилась она на украинской мове, вступившись за русский язык.

В своём блоге в Instagram девушка на украинском языке обратилась к тем, кто каждый день упрекал её в незнании "родной мовы". Она рассказала о том, что за последние сутки получила "миллион обвинений" в незнании языка.

Она с иронией обратилась к "патриотичной" аудитории "вельмишановне панство" (глубокоуважаемые господа) на чистом украинском языке, отметив, что "родной язык можно выучить за сутки" и разговаривать "чисто и хорошо". Также она отметила, что если и говорить на украинском, то на чистом языке, без примесей "суржика", тем самым, вероятно, намекнув на большинство "патриотов", которые говорят на смеси украинского, польского и других языков.

Она также вступилась за русский язык, отметив, что родилась в русскоговорящей семье, живёт в русскоговорящем городе Днепропетровске и аудитория её блога состоит на 90% из русскоговорящих граждан, а поэтому она будет говорить на том языке, на котором считает нужным.