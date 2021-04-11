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"Великие успехи эпохи": Сербия подготовила Путину "космический" подарок. Он уникален дважды

11 апреля 2021, 02:30  •  35 • Политика
Сербия подготовила для президента России Владимира Путина "космический подарок". Он уникален дважды и отражает "великие успехи эпохи".
Исполняющий обязанности директора Почты Сербии Зоран Джорджевич сообщил о подготовленном для президента России "космическом подарке" – коллекционных марках, посвящённых 60-летнему юбилею первого полёта человека в космос.
"Президент России Владимир Путин получит уникальные памятные коллекционные марки под номером один", - сообщил Джорджевич.
Президенту Сербии Александру Вучичу достанется комплект под номером два. Глава сербской почты объяснил, что это исключительный случай. Джорджевич подчеркнул, что создание специального издания памятных марок сделало Сербию и Россию ещё ближе. Он подчеркнул: в его стране уважают и гордятся достижениями русского народа, который считают братским.
"Эти чувства были запечатлены выпуском памятных марок, которые возвращают воспоминания о великих успехах советской эпохи освоения космоса", - приводил слова и.о. Почты Сербии РИА "Новости".
Подарок для Путина уникален ещё и тем, что в коллекцию входит первая для Сербии марка с прижизненным изображением иностранца – первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. На марках также будут портреты Юрия Гагарина и Алексея Леонова.

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