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"Великая перезагрузка", но деньги нельзя есть: Зачем Гейтс скупает земли в США

18 января 2021, 00:00  •  34 • В мире
Миллиардер Билл Гейтс оказался закоренелым латифундистом: на протяжении нескольких лет он с супругой скупал тысячи акров сельскохозяйственных земель. Под разговоры о "Великой перезагрузке" со стороны Big Tech основатель Microsoft, понимая, что деньги нельзя есть, активно внедрился в аграрный бизнес.
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда являются крупнейшими владельцами сельскохозяйственных земель в США. На данный момент супруги скупили в разных штатах в общей сложности около 269 тысяч акров земли.
Как сообщает The Land Report, крупные участки земли Гейтсов находятся в Луизиане, Аризоне, Небраске и Миссисипи
Впрочем, озадачился скупкой земель Гейтс не сегодня. Ещё в 2015 году он рассказывал, что одна из его целей в агробизнесе - "не только финансировать сельскохозяйственные исследования, но и поощрять других делать то же самое".
Очевидно, пишет сайт latifundist, что деньги есть нельзя, именно поэтому крупнейший в мире благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается инвестированием в сельское хозяйство.
Британский ведущий Пол Джозеф Уотсон иронично прокомментировал богатства Гейтса.
"В то время как американцам говорят технократы "Великой перезагрузки", что будущее - это будущее без частной собственности, Билл Гейтс и другие миллиардеры скупают огромное количество сельскохозяйственных угодий", - заметил он в своём телеграм-канале.

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