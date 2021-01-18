"Великая перезагрузка", но деньги нельзя есть: Зачем Гейтс скупает земли в США

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда являются крупнейшими владельцами сельскохозяйственных земель в США. На данный момент супруги скупили в разных штатах в общей сложности около 269 тысяч акров земли.

Как сообщает The Land Report, крупные участки земли Гейтсов находятся в Луизиане, Аризоне, Небраске и Миссисипи

Впрочем, озадачился скупкой земель Гейтс не сегодня. Ещё в 2015 году он рассказывал, что одна из его целей в агробизнесе - "не только финансировать сельскохозяйственные исследования, но и поощрять других делать то же самое".

Очевидно, пишет сайт latifundist, что деньги есть нельзя, именно поэтому крупнейший в мире благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается инвестированием в сельское хозяйство.

Британский ведущий Пол Джозеф Уотсон иронично прокомментировал богатства Гейтса.

"В то время как американцам говорят технократы "Великой перезагрузки", что будущее - это будущее без частной собственности, Билл Гейтс и другие миллиардеры скупают огромное количество сельскохозяйственных угодий", - заметил он в своём телеграм-канале.