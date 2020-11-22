"Великая перезагрузка": Мир хотят перетряхнуть из-за COVID-19, и это не теория заговора

Американский экономист Майкл Снайдер объяснил, почему он не считает "Великую перезагрузку" (версия о жизни после COVID, которая широко обсуждается в западных соцсетях) теорией заговора. По его словам, тут говорить о некой конспирологии как минимум странно - все данные по этой программе есть на сайте Всемирного экономического форума.

Создателем этой программы "новой нормальности" является председатель Давосского форума Клаус Шваб. Сама программа ещё с лета висит на сайте ВЭФ.

Согласно публикации, размещённой на сайте, "Великая перезагрузка" - "уникальное окно возможностей" для мировых лидеров, чтобы сформировать "будущее состояние глобальных отношений, направление национальной экономики, приоритеты общества, характер бизнес-моделей и управление всеобщим достоянием".

По сути, объясняет экономист, эта программа систематизирует идеи, которые помогут информировать всех, кто определяет будущее состояние глобальных отношений, направление национальной экономики, приоритеты общества, характер бизнес-моделей и управления глобального достояния.

"Другими словами, "Великая перезагрузка" - это, по сути, просто обновлённый план Нового Мирового Порядка", - пишет он в своей колонке на портале Infowars.

Шваб в своей стратегии предлагает "обновить все аспекты нашего общества и экономики". В частности, реформировать экономические системы, направить крупные государственные инвестиции в "зелёную" городскую инфраструктуру и применять уже регулярно "инновации", которые были опробованы во время пандемии.

За этими размытыми формулировками стоит одно, указывает Снайдер, "глобальный ответ на пандемию COVID может стать планом для управления каждой областью нашей жизни в будущем".

Экономист особо отмечает, что действующий лидер США Дональд Трамп не вписывается в этот глобальный сценарий, в который глобалисты хотели бы включить и США.

По сути, отмечает автор, устойчивое будущее для глобалистов, для всех остальных превратится в ночной кошмар, в котором все формы человеческой деятельности будут тщательно отслеживаться и контролироваться "на благо планеты".

Впрочем, не только Майкл Снайдер озабочен вопросом нового миропорядка. Спикер и консультант по инновациям и технологиям Норман Льюис в своей колонке на RT также высказывается жёстко в отношении плана будущего от ВЭФ. "Это не заговор, а лицемерный, нечестный манифест неизбранного правящего класса", - подчёркивает он.