"Величайшие вооружения в истории" будут "появляться" у США до выборов в ноябре 2020-го - эксперт

В выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории". Заявление оценил военный эксперт и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его мнению, в ближайшее время и до ноября 2020-го Трамп сделает ещё много заявлений о новых военных изобретениях, которые "прорывают" Америку в высокотехнологичные дали. Потому что под угрозой его президентство.

Что касается реального положения дел, то в отношении военно-технического прогресса за четыре года правления Трампа изменилось немногое, уверен военный эксперт. Он напоминает, что американское гиперзвуковое оружие так и не доведено до ума, несмотря на все вложенные в него средства. А по другим направлениям, в частности ПВО и флоту, вообще сплошные минусы и отставание от России и Китая.