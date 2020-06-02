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"Величайшие вооружения в истории" будут "появляться" у США до выборов в ноябре 2020-го - эксперт

02 июня 2020, 08:55  •  67 • Политика
Дональд Трамп анонсировал появление у США "величайших вооружений в истории". Военный эксперт Александр Михайлов предрёк ещё множество таких заявлений вплоть до президентских выборов в ноябре 2020 года.
В выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории". Заявление оценил военный эксперт и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
По его мнению, в ближайшее время и до ноября 2020-го Трамп сделает ещё много заявлений о новых военных изобретениях, которые "прорывают" Америку в высокотехнологичные дали. Потому что под угрозой его президентство.
Что касается реального положения дел, то в отношении военно-технического прогресса за четыре года правления Трампа изменилось немногое, уверен военный эксперт. Он напоминает, что американское гиперзвуковое оружие так и не доведено до ума, несмотря на все вложенные в него средства. А по другим направлениям, в частности ПВО и флоту, вообще сплошные минусы и отставание от России и Китая.
"Американцам нечем крыть, ведь ближайшие свои изделия они покажут не раньше конца 2021 года. И даже создание ракеты, но как мы понимаем с точки зрения прорывных технологий, никакого прогресса пока нет, мы и американцы занимаемся этим с 1962 года", - резюмировал Михайлов в интервью Nation News.

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