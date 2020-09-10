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"Век беспорядка": Аналитики перечислили тревожные признаки новой эпохи

10 сентября 2020, 15:55  •  75 • В мире
Немецкие аналитики перечислили тревожные признаки новой эпохи. Они назвали её "веком беспорядка", который уже приходит на смену эпохе глобализации.
Началом эпохи глобализации считается 1980 год. Теперь наступает новое время - "век беспорядка". Аналитики Deutsche Bank считают, что период этот продлится не меньше десятилетия.
"Не всякий беспорядок является плохим", - считает стратег банка Джим Рейд и его коллеги.
В исследовании перечисляются тревожные признаки новой эпохи. Например, экономический век Пекина будет расти с каждым годом. Отношения Китая и Соединённых Штатов ухудшатся. Эксперты предсказывают холодную войну между этими двумя государствами.
Европа пойдёт по одному из двух путей: или она останется в состоянии экономической стагнации, или же наберут силу интеграционные процессы. В последнем случае катализатором будет являться пандемия COVID-19. По ряду причин в большинстве государств будет расти инфляция.
После завершения пандемии усилится экономическое неравенство, однако вскоре наступит совершенно противоположный период. Власти многих стран повысят налоги, которые обязаны будут платить богатые.
Между поколениями усилится конкуренция. Миллениалы (люди, родившиеся с 1981 по 1996 год) и те, кто родился позднее, по численности сравняются со старшим поколением и будут оказывать значительное влияние на выборы в демократических странах.
В мире всё больше станут обсуждать изменения климата и предпринимать шаги для улучшения ситуации. Кроме того, вполне вероятно, что планету ждёт очередная технологическая революция.

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