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"Ведётся доразведка": Опубликованы снимки лагерей сирийских террористов

09 октября 2020, 12:55  •  89 • Политика
Опубликованы снимки лагерей сирийских террористов, которых готовят для отправки в Нагорный Карабах. "Ведётся доразведка", - сообщают военные корреспонденты.
В Telegram-канале "Военкоры Русской весны" появился коллаж из четырёх спутниковых снимков. В посте говорится, что на кадрах видны террористические объекты в лагерях подготовки боевиков. Сведения о местонахождении этих зданий были получены разведывательными органами от протурецких боевиков "за вознаграждение".
Слитая информация в основном подтвердилась.
"Ведётся доразведка террористических объектов… По указанным координатам обнаружены командные пункты, лагеря подготовки боевиков и другие объекты инфраструктуры НВФ, на которых фиксируется активность банд.
Скриншот: Telegram/@RVvoenkor
Ранее российские спецслужбы, а также источники президентов Франции и Сирии сообщили, что сирийские боевики привлекаются Азербайджаном для военных операций. Царьград рассказывал о появившихся в широком доступе кадрах вербовки наёмников. На видео некий оратор говорит наёмникам, что им предстоит "проверка Аллаха" азербайджанской войной.

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