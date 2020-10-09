"Ведётся доразведка": Опубликованы снимки лагерей сирийских террористов

В Telegram-канале "Военкоры Русской весны" появился коллаж из четырёх спутниковых снимков. В посте говорится, что на кадрах видны террористические объекты в лагерях подготовки боевиков. Сведения о местонахождении этих зданий были получены разведывательными органами от протурецких боевиков "за вознаграждение".

Слитая информация в основном подтвердилась.

"Ведётся доразведка террористических объектов… По указанным координатам обнаружены командные пункты, лагеря подготовки боевиков и другие объекты инфраструктуры НВФ, на которых фиксируется активность банд.

Скриншот: Telegram/@RVvoenkor

Ранее российские спецслужбы, а также источники президентов Франции и Сирии сообщили, что сирийские боевики привлекаются Азербайджаном для военных операций. Царьград рассказывал о появившихся в широком доступе кадрах вербовки наёмников. На видео некий оратор говорит наёмникам, что им предстоит "проверка Аллаха" азербайджанской войной.