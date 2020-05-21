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"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
21 мая 2020, 01:55 • 33 • Политика
Политолог Михаил Погребинский дал оценку году правления президента Украины Владимира Зеленского. "Ведёт себя как дурачок. Или придуривается", - заявил эксперт, которого удивил ряд высказываний политика.
Президент Украины Владимир Зеленский не спешит выполнять свои предвыборные обещания. Об этом телеканалу "360" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт отметил, что во время выборов у украинцев были завышенные ожидания от прихода Зеленского. Они надеялись, что он положит конец режиму Петра Порошенко, однако этого политик не сделал.
В результате сохранился прежний курс и тот же уровень коррупции, дополненный низкопоклонством перед Госдепартаментом США. Американцы по-прежнему остаются главным союзником Киева, поэтому команда Зеленского рискует потерять поддержку, если она отойдёт от ранее намеченного курса.
"Всё это можно понять, но как-то унизительно жить в стране, где твой президент - что один, Порошенко, унижался, что другой, Зеленский, унижается. Ведут себя как мелкие, жалкие люди, выкручиваются", - поведал Погребинский.
При этом не делается ничего для урегулирования конфликта в Донбассе. Есть ясное понимание, что президент Зеленский и его люди не намерены выполнять Минские соглашения. Больше всего Погребинского удивили заявления главы государства о том, что в стране якобы нет проблем с русским языком. Однако именно Зеленский подписывал документ о запрете русских школ.
"Как можно не знать, что нет проблем с русским языком. Он ведёт себя как дурачок. Или он придуривается, или действительно дурачок", - заявил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал РИА ФАН, что в Донецке не испытывают надежд в отношении дальнейшего диалога с Украиной. За первый год своего правления Владимир Зеленский не только не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний, но и только усугубил ситуацию на Украине и завёл в тупик переговоры по Донбассу.
"На руках Зеленского - кровь мирных граждан Донбасса, включая детей. Но это его не останавливает. Частота обстрелов только усиливается, риторика и тональность украинских представителей в Минском процессе не меняются", - заявил он.
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