"Ведут себя там отвратительно": Эксперт назвал причину стычек американцев с русскими в Сирии

Главной причиной возникновения неприятных инцидентов с участием русских и американцев в Сирии является несогласованность действий военных США. Такое мнение в пятницу высказал военный эксперт Алексей Леонков.



По его словам, Россия наладила прямую связь с американскими штабами как раз для того, чтобы избежать каких-либо столкновений. Российские военные всегда предупреждают своих зарубежных коллег о том, куда и когда они направляются. Однако у Пентагона правая рука не знает, что делает левая. О договорённости армии с русскими может быть не в курсе национальная гвардия, которая тоже присутствует в Сирии. Именно она помешала российской колонне проехать во время недавнего инцидента.

Ведут себя они там отвратительно и сильно позорят своего руководителя. То, что они вытворяют, идёт вразрез с подписанными договорами, но наши патрули ведут себя максимально корректно, - рассказал Леонков Life.

При этом эксперт сомневается, что в будущем такие инциденты могут привести к вооружённым столкновениям. По его словам, действия русских в этих ситуациях обычно оправданы, к тому же у России есть средства для ответного удара, о чём в Вашингтоне знают.

На днях стало известно, что российский БТР протаранил американский броневик, который перекрыл российской колонне дорогу. Напомним, что военные США находятся на сирийской земле незаконно. У Штатов нет ни мандата Совбеза ООН, ни разрешения правительства Сирии на военное присутствие. В то же время российские военные работают в Сирии по приглашению официального Дамаска.