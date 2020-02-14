|
"Ведут себя дерзко": Поддубный показал позиции турецких военных в Сирии
14 февраля 2020, 17:39 • 26 • В мире
Журналист Евгений Поддубный показал позиции турецких военных в Сирии, сфотографированные с беспилотника. По его словам, турки расположились у трассы М5 и ведут себя дерзко.
В своем Telegram-канале Поддубный опубликовал несколько фото, сделанных возле сирийской деревни Хиш, между Хан-Шейхуном и Мааррат-ан-Нууманом.
На кадрах запечатлены опорный пункт турецких войск, техника, в том числе самоходная артиллерийская установка и танк, а также здание штаба и флаг. На КПП стоит бронемашина, дежурят солдаты с тепловизорами.
"Турецкие военные ведут себя дерзко. Открыли огонь по БПЛА после снижения со 150 на 70 метров. Но турки оказались не самыми меткими парнями", - рассказал журналист
По его словам, до позиций "боевиков - союзников Анкары более 10 км".
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в начале февраля. Турецкие военные, не предупредив о своих перемещениях российскую сторону, попали под огонь армии Сирии, открытый по боевикам. Погибли семь человек.
В ответ Анкара нанесла массированный удар по сирийским позициям и заявила об убийстве нескольких десятков военных САР.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 февраля 2020, 09:39
|
08 февраля 2020, 18:39
|
11 февраля 2020, 11:39
|
08 февраля 2020, 12:09
|
14 февраля 2020, 07:54
|
08 февраля 2020, 03:54
|
13 февраля 2020, 09:09