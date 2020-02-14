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"Ведут себя дерзко": Поддубный показал позиции турецких военных в Сирии

14 февраля 2020, 17:39  •  26 • В мире
Журналист Евгений Поддубный показал позиции турецких военных в Сирии, сфотографированные с беспилотника. По его словам, турки расположились у трассы М5 и ведут себя дерзко.
В своем Telegram-канале Поддубный опубликовал несколько фото, сделанных возле сирийской деревни Хиш, между Хан-Шейхуном и Мааррат-ан-Нууманом.
На кадрах запечатлены опорный пункт турецких войск, техника, в том числе самоходная артиллерийская установка и танк, а также здание штаба и флаг. На КПП стоит бронемашина, дежурят солдаты с тепловизорами.
"Турецкие военные ведут себя дерзко. Открыли огонь по БПЛА после снижения со 150 на 70 метров. Но турки оказались не самыми меткими парнями", - рассказал журналист
По его словам, до позиций "боевиков - союзников Анкары более 10 км".
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в начале февраля. Турецкие военные, не предупредив о своих перемещениях российскую сторону, попали под огонь армии Сирии, открытый по боевикам. Погибли семь человек.
В ответ Анкара нанесла массированный удар по сирийским позициям и заявила об убийстве нескольких десятков военных САР.

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