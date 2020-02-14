"Ведут себя дерзко": Поддубный показал позиции турецких военных в Сирии

В своем Telegram-канале Поддубный опубликовал несколько фото, сделанных возле сирийской деревни Хиш, между Хан-Шейхуном и Мааррат-ан-Нууманом.

На кадрах запечатлены опорный пункт турецких войск, техника, в том числе самоходная артиллерийская установка и танк, а также здание штаба и флаг. На КПП стоит бронемашина, дежурят солдаты с тепловизорами.

"Турецкие военные ведут себя дерзко. Открыли огонь по БПЛА после снижения со 150 на 70 метров. Но турки оказались не самыми меткими парнями", - рассказал журналист

По его словам, до позиций "боевиков - союзников Анкары более 10 км".

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в начале февраля. Турецкие военные, не предупредив о своих перемещениях российскую сторону, попали под огонь армии Сирии, открытый по боевикам. Погибли семь человек.