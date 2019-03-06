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"Ведут политику непримиренчества": Эксперт назвал "популизмом" слова главы Грузии об оживлении диалога с Россией
06 марта 2019, 19:09 • 104 • Политика
Политолог Артур Атаев отметил, что слова президента Грузии об оживлении диалога с Россией являются "чистым популизмом", потому что власти страны до сих пор "ведут политику непримиренчества" и открыто называют Россию "агрессором".
Политолог и кавказовед Артур Атаев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об оживлении диалога с Россией и назвал его "чистым популизмом", потому что "в условиях отсутствия дипломатических отношений оживлять нечего". Эксперт отметил, что двусторонние переговоры в Чехии не приносят никаких результатов, потому что как только начинается обсуждение реальных вопросов, представители Грузии сразу же встают и покидают зал либо демонстрируют явное пренебрежение южно-осетинской и абхазской позициями.
"Грузия открыто ведет политику непримиренчества, чем сама блокирует любой диалог", - констатировал Атаев в беседе с корреспондентом информагентства "Экономика сегодня". Руководство Грузии до сих пор заявляет об "оккупации" ее территории и "агрессии" Москвы, пояснил политолог. По его словам, грузинские провокации имеют многоуровневый характер и касаются даже обычных российских туристов, которые могут получить чек об оплате услуг с надписью "Россия — оккупант". Поэтому до тех пор, пока грузинские власти одобряют такую политику, по мнению собеседника издания, улучшений в отношениях двух стран ожидать не приходится.
"Пока в очень отдаленной перспективе можно говорить разве что об улучшении диалога на уровне гражданского общества", - заявил Атаев, отметив, что в настоящее время налажено сотрудничество стран в сфере бизнеса, "но отношений на межгосударственном уровне просто нет".
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