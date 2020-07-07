"Ведь вы в Латвии главный": Первоклашка попросила президента пересчитать деревья

В письме 7-летняя Неллия пишет, что никак не может выяснить, сколько в Латвии деревьев. Даже мама и папа не знают ответа на этот вопрос.

"Думаю, что вы могли бы знать, ведь вы в Латвии главный", - считает девочка.

Левитс ответил ребёнку на официальном бланке. Он сообщил, что Латвия является одной из самых зелёных стран в мире, но назвать точное число деревьев никому не под силу. Президент рассказал, что в его стране около 3,2 миллиона гектаров леса. На каждом гектаре растёт приблизительно 700 деревьев. Глава государства прикинул, что всего в Латвии около 2 240 000 000 деревьев.

Он даже объяснил, почему нельзя сказать более точно. Левитс пишет, что каждый год сажают 40-50 миллионов новых деревьев, но некоторые спиливают и рубят, чтобы появилось место для молодых растений. Президент Латвии поблагодарил первоклассницу за интерес и пожелал ей оставаться такой же любознательной, сообщило издание Delfi.lv.