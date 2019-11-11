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"Вечной военной помощи Украине не будет": В США надеются, что Россия и Украина "договорятся между собой"
11 ноября 2019, 12:24 • 135 • В мире
Американцы не готовы вечно оказывать Украине военную помощь. Что будет потом, в Вашингтоне не готовы предсказывать, но пока Белый дом заявляет о своей надежде не то, что Россия и Украина "договорятся между собой".
Об этом в беседе с журналисткой Маргарет Бреннан на CBS заявил новый помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет Nation News.
По его словам, именно при Дональде Трампе Киев стал получать от США летальное оружие. Однако, отметил советник, "никто не может заставить США вечно делать то, что мы сейчас делаем".
Комментируя ситуацию с телефонным разговором между президентами США и Украины, который спровоцировал начало процедуры импичмента, советник отметил, что для Трампа главное - защита интересов собственной страны, и этой линии он всегда придерживается в общении с лидерами других стран.
Напомним, несмотря на импичмент, которым Трампу угрожает демократическое большинство в нижней палате Сената, президент США не сомневается в своей победе на предстоящих в 2020 году президентских выборах.
Более того, Дональд Трамп уверен в том, что простые американцы не хотят говорить об импичменте.
"Люди не хотят слышать об импичменте. Единственные, кто хотят говорить об импичменте, - это лживые СМИ и демократы, которые в основном и работают на эти СМИ. Я смотрю на это так, что демократы работают со СМИ", - заявил в беседе с журналистами Трамп.
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