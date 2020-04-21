Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / Политика

"Вечно на самоподзаводе": Сатановский раскрыл особенности самоизоляции

21 апреля 2020, 17:10  •  86 • Политика
Политолог Евгений Сатановский, рассуждая на тему самоизоляции в России, сравнил нашу страну с США и раскрыл особенности карантина у русских. Американцы же, как отметил эксперт, "вечно на самоподзаводе".
"Чем занимается народ, сидя дома? - таким вопросом задался политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч". - Что, конечно, снижает вероятность того, что все всех перезаражают, но какой ценой?! Нервы для этого надо иметь стальные. Здоровье лошадиное. Привычку к правильному образу жизни, намертво впечатанную в подсознание. Самодисциплину и терпение такие - черепаха, греющаяся на солнце, позавидует. Бешеный оптимизм. Денег немерено. Или чтобы их вообще не было и не предвиделось".
Рассуждая на тему самоизоляции в России, эксперт сравнил нашу страну с США, отметив противоположность отношений к событиям в мире. Американцам, как отметил политолог, "в основном всё по барабану".
"Они самые-самые. Весь мир им завидует и на них равняется. Америка, зе бьютифул! Вечно на самоподзаводе, - поясняет свою мысль Сатановский. - Да и не интересует их ничего".
В России же иной подход. "Нас всё заботит, - пояснил политолог. - Мы про всех в курсе и за всех переживаем".
Но в том и отличительные особенности русских от американцев.
"Они такие, как есть. Мы такие, как есть. Беспокойные, нервные, критичные, никому и ничему не верящие. Чутка бы ещё настроения, и коронавирус - не коронавирус", - резюмирует Сатановский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 04:10
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "Северного потока - 2"
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
21 апреля 2020, 12:10
Оперный певец поставил под угрозу тысячи человек. Кто раскрутил бунт во Владикавказе?
21 апреля 2020, 02:10
В Госдуме назвали источник фейков о коронавирусе в России
21 апреля 2020, 08:10
Выплаты мигрантам не помогут: Эксперты предсказали в России социальный взрыв и рост преступности
21 апреля 2020, 10:10
Госдума незаметно "оцифровала" всех граждан России. Чем грозит законопроект о ЕФИРе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 09:29
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
19 апреля 2020, 18:10
"Мы зайдём и сразу вернём": Зеленский представил новый план "возвращения" Донбасса
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
16 апреля 2020, 09:10
"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.