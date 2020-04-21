"Вечно на самоподзаводе": Сатановский раскрыл особенности самоизоляции

"Чем занимается народ, сидя дома? - таким вопросом задался политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч". - Что, конечно, снижает вероятность того, что все всех перезаражают, но какой ценой?! Нервы для этого надо иметь стальные. Здоровье лошадиное. Привычку к правильному образу жизни, намертво впечатанную в подсознание. Самодисциплину и терпение такие - черепаха, греющаяся на солнце, позавидует. Бешеный оптимизм. Денег немерено. Или чтобы их вообще не было и не предвиделось".

Рассуждая на тему самоизоляции в России, эксперт сравнил нашу страну с США, отметив противоположность отношений к событиям в мире. Американцам, как отметил политолог, "в основном всё по барабану".

"Они самые-самые. Весь мир им завидует и на них равняется. Америка, зе бьютифул! Вечно на самоподзаводе, - поясняет свою мысль Сатановский. - Да и не интересует их ничего".

В России же иной подход. "Нас всё заботит, - пояснил политолог. - Мы про всех в курсе и за всех переживаем".

Но в том и отличительные особенности русских от американцев.

"Они такие, как есть. Мы такие, как есть. Беспокойные, нервные, критичные, никому и ничему не верящие. Чутка бы ещё настроения, и коронавирус - не коронавирус", - резюмирует Сатановский.