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"Вечно на самоподзаводе": Сатановский раскрыл особенности самоизоляции
21 апреля 2020, 17:10 • 86 • Политика
Политолог Евгений Сатановский, рассуждая на тему самоизоляции в России, сравнил нашу страну с США и раскрыл особенности карантина у русских. Американцы же, как отметил эксперт, "вечно на самоподзаводе".
"Чем занимается народ, сидя дома? - таким вопросом задался политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч". - Что, конечно, снижает вероятность того, что все всех перезаражают, но какой ценой?! Нервы для этого надо иметь стальные. Здоровье лошадиное. Привычку к правильному образу жизни, намертво впечатанную в подсознание. Самодисциплину и терпение такие - черепаха, греющаяся на солнце, позавидует. Бешеный оптимизм. Денег немерено. Или чтобы их вообще не было и не предвиделось".
Рассуждая на тему самоизоляции в России, эксперт сравнил нашу страну с США, отметив противоположность отношений к событиям в мире. Американцам, как отметил политолог, "в основном всё по барабану".
"Они самые-самые. Весь мир им завидует и на них равняется. Америка, зе бьютифул! Вечно на самоподзаводе, - поясняет свою мысль Сатановский. - Да и не интересует их ничего".
В России же иной подход. "Нас всё заботит, - пояснил политолог. - Мы про всех в курсе и за всех переживаем".
Но в том и отличительные особенности русских от американцев.
"Они такие, как есть. Мы такие, как есть. Беспокойные, нервные, критичные, никому и ничему не верящие. Чутка бы ещё настроения, и коронавирус - не коронавирус", - резюмирует Сатановский.
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