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"Вечная мерзлота" пенсий: когда отменят позорные решения?

09 декабря 2021, 19:55  •  121 • Политика
Юрий Пронько в авторской программе "Царьград. Главное" говорит об очередном решении по заморозке части пенсий. Сколько будет продолжаться эта "вечная мерзлота" и когда отменят позорные решения?
Госдума вновь продлила заморозку пенсионных накоплений граждан. Мера, которая принималась как временная, стала постоянным позорным решением, подчеркнул Юрий Пронько в прямом эфире своей программы "Царьград. Главное".
Накопительная часть пенсии будет заморожена ещё на год - до 2024 года. Подход к учёту страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет таким же, как за аналогичный период 2014-2023 годов. Это приведёт к тому, что трансферт из федерального бюджета ПФР можно будет уменьшить на 772,9 миллиарда рублей.
Эксперты полагают, что чиновники таким образом экономят на пенсионерах огромные деньги. Удастся ли отменить меру, уже ставшую привычкой?

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