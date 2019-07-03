"Вдвое дешевле американских Patriot, но...": На Западе смогли найти лишь один недостаток С-400

Немецкая DW-World опросила западных экспертов по поводу закупки Турцией российских противоракетных комплексов С-400 и поинтересовалась, какими доводами Анкара могла руководствоваться в этой сделке.

Большинство специалистов напомнили, что российские комплексы вдвое дешевле американских Patriot и способны обеспечить Турции независимую от США оборонную политику. Последнее весьма актуально, учитывая, что во время попытки госпереворота турецким властям пришлось противодействовать истребителям F-16, которые задействовали бунтовщики.

Ричард Коннолли из Университета Бирмингема подтвердил, что русские конструкторы всегда были лидерами в ракетостроении и С-400 — превосходное оружие, которое может использоваться с различными типами ракет.

Эксперты смогли отыскать у российских комплексов лишь один недостаток, который никак не связан с военными возможностями. "Он никогда не использовался в условиях серьезной войны", - пояснил Симон Веземан из базирующегося в Стокгольме международного исследовательского института мира SIPRI, напомнив, что американцы задействовали Patriot во время войны в Персидском заливе в 1991 году, говорится в публикации.