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"Вдумайтесь": Украина для обмена с Россией отдаёт своих же?
23 августа 2019, 18:54 • 199 • Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, казалось бы, - вопрос решённый, однако списки в финальном своём виде так и не озвучены. Тем не менее версии строятся - например, "просто вдумайтесь": для обмена с Россией украинская сторона использует своих же.
Как сообщал ранее источник "Коммерсанта", Москва и Киев достигли предварительных договорённостей об обмене 33 граждан России на 33 граждан Украины. Окончательно списки пока не подтверждены, однако ожидается, что Киев получит назад украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе.
В пятницу, 23 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры ведутся, однако говорить о каком-либо финальном исходе ещё рано. С другой стороны, добавим, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова уже находится в Киеве и пробудет там день.
Автор блога "Голос Мордора", проанализировав примерные списки, описанные СМИ, и вовсе пишет:
"Из 33 человек, которых готовит Украина к обмену, 12 россиян, один гражданин Молдавии, остальные 20 - граждане Украины. Вдумайтесь просто. Украина использует своих же граждан для обмена".
Кстати, добавим, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня в эфире телеканала NewsOne отметил, что пока не готов раскрывать подробности. Он лишь пояснил, что сегодня результаты идут "шаг за шагом". И в ближайшие дни появится какая-то информация, однако он "не хочет загадывать".
Фото: twitter.com/spacelordrock
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