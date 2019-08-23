"Вдумайтесь": Украина для обмена с Россией отдаёт своих же?

Как сообщал ранее источник "Коммерсанта", Москва и Киев достигли предварительных договорённостей об обмене 33 граждан России на 33 граждан Украины. Окончательно списки пока не подтверждены, однако ожидается, что Киев получит назад украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе.

В пятницу, 23 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры ведутся, однако говорить о каком-либо финальном исходе ещё рано. С другой стороны, добавим, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова уже находится в Киеве и пробудет там день.

Автор блога "Голос Мордора", проанализировав примерные списки, описанные СМИ, и вовсе пишет:

"Из 33 человек, которых готовит Украина к обмену, 12 россиян, один гражданин Молдавии, остальные 20 - граждане Украины. Вдумайтесь просто. Украина использует своих же граждан для обмена".

Кстати, добавим, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня в эфире телеканала NewsOne отметил, что пока не готов раскрывать подробности. Он лишь пояснил, что сегодня результаты идут "шаг за шагом". И в ближайшие дни появится какая-то информация, однако он "не хочет загадывать".

Фото: twitter.com/spacelordrock