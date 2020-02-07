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"Вдохновил пример Зеленского": Витязева о жалобах Шыма из "Касты" на "диктаторский режим"
07 февраля 2020, 13:24 • 118 • Политика
Шым из "Касты" раскритиковал Россию за "военную агрессию" и "диктаторский режим". "Может, вообще вдохновил пример Зеленского: из шоу-бизнеса - сразу в большую политику и кресло президента", - прокомментировала выпад артиста журналистка Юлия Витязева.
В преддверии 20-летнего юбилея и выхода нового альбома группы "Каста" один из её участников, Михаил Шым Епифанов, дал интервью, в котором в том числе рассказал о своём отношении к происходящему в стране. По мнению 41-летнего рэпера, в 2014 году Россия начала "военную агрессию" против Украины, а теперь стоит на пути в "диктаторский режим". Заявления артиста прокомментировала для Царьграда журналистка Юлия Витязева.
В первую очередь она указала, что если бы в России был "диктаторский режим", то участники группы "Каста" вряд ли бы смогли дать такое интервью. И оно вряд ли было опубликовано, и вряд ли кто-либо вообще узнал бы о том, что кто-то из представителей этой группы придерживается подобного мнения. Журналистка отметила, что есть общепринятые понятия диктатуры и тоталитаризма, однако некоторые вкладывают в эти слова какие-то свои собственные домыслы.
Также она отметила, что группа "Каста" свободно гастролирует, у неё есть поклонники, а артистам никто не препятствует ни выступать, ни озвучивать свою точку зрения. Поэтому трудно сказать, где Шым увидел диктатуру и что его не устраивает.
Она не исключила, что таких людей вдохновил пример президента Украины Владимира Зеленского, который из шоу-бизнеса перешёл в большую политику и занял кресло главы государства. Витязева напомнила, что все так называемые "жертвы режима" ведут свои блоги, у них есть свои каналы на YouTube, они совершенно спокойно занимаются своей бурной политической деятельностью. И при этом рассказывают, что их везде ущемляют. Но ущемляют, опять-таки в кавычках, тех, кто действительно уже внаглую и неоднократно преступает закон, подчеркнула Витязева.
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