"Вдохновил пример Зеленского": Витязева о жалобах Шыма из "Касты" на "диктаторский режим"

В преддверии 20-летнего юбилея и выхода нового альбома группы "Каста" один из её участников, Михаил Шым Епифанов, дал интервью, в котором в том числе рассказал о своём отношении к происходящему в стране. По мнению 41-летнего рэпера, в 2014 году Россия начала "военную агрессию" против Украины, а теперь стоит на пути в "диктаторский режим". Заявления артиста прокомментировала для Царьграда журналистка Юлия Витязева.

В первую очередь она указала, что если бы в России был "диктаторский режим", то участники группы "Каста" вряд ли бы смогли дать такое интервью. И оно вряд ли было опубликовано, и вряд ли кто-либо вообще узнал бы о том, что кто-то из представителей этой группы придерживается подобного мнения. Журналистка отметила, что есть общепринятые понятия диктатуры и тоталитаризма, однако некоторые вкладывают в эти слова какие-то свои собственные домыслы.

"То есть да, у нас свободная страна, но при этом у нас есть законы, и их нужно соблюдать. А некоторые не хотят эти законы соблюдать, они хотят делать всё, что они хотят. Они хотят безнаказанности и вседозволенности. Поэтому в данной ситуации, то есть для начала, было бы хорошо знать, что этот молодой человек вообще подразумевает под понятием "диктатура", - сказала Юлия Витязева в интервью Царьграду.

Также она отметила, что группа "Каста" свободно гастролирует, у неё есть поклонники, а артистам никто не препятствует ни выступать, ни озвучивать свою точку зрения. Поэтому трудно сказать, где Шым увидел диктатуру и что его не устраивает.

"Мне кажется, не хватает просто хайпа какого-то, может, о группе просто стали забывать, потому что так заведено, что на смену старичкам приходят молодые, всю жизнь находится на гребне волны и популярности невозможно. И приходится подогревать к себе интерес. На сегодняшний день, я смотрю, представители шоу-бизнеса, вместо того чтобы развивать своё творчество, начинают вызывать интерес у публики своими политическими заявлениями", - высказала предположение Юлия Витязева.

Она не исключила, что таких людей вдохновил пример президента Украины Владимира Зеленского, который из шоу-бизнеса перешёл в большую политику и занял кресло главы государства. Витязева напомнила, что все так называемые "жертвы режима" ведут свои блоги, у них есть свои каналы на YouTube, они совершенно спокойно занимаются своей бурной политической деятельностью. И при этом рассказывают, что их везде ущемляют. Но ущемляют, опять-таки в кавычках, тех, кто действительно уже внаглую и неоднократно преступает закон, подчеркнула Витязева.