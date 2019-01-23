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"Вдохновил окружение Трампа": Помощника Путина включили в список "глобальных мыслителей"
23 января 2019, 22:09 • 135 • Политика
Журнал Foreign Policy включил помощника президента России Владислава Суркова в список "глобальных мыслителей" 2018 года, отметив, что он "усовершенствовал искусство пропаганды" и "вдохновил окружение Трампа".
Так, известно, что в данный рейтинг попало не менее 100 человек, которые, по версии издания оказали огромное влияние на нашу планету.
Помощник президента России Владимир Сурков был включён в категорию "Оборона и безопасность". Журнал отметил, что он ближайший советник "самого влиятельного человека".
Журнал приводит мнение политологов, которые уверены, что сейчас Суркову удалось не только укрепить власть Кремля, но ещё и повлиять на умы - даже за рубежом - и усовершенствовать искусство пропаганды.
"Он вдохновил даже пресс-службу администрации президента США Дональда Трампа, - объясняет издание.
Кстати, российский лидер занял первую строчку в категории "Правитель сильной руки". В ней также есть глава Китая Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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