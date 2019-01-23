"Вдохновил окружение Трампа": Помощника Путина включили в список "глобальных мыслителей"

Журнал Foreign Policy включил помощника президента России Владислава Суркова в список "глобальных мыслителей" 2018 года, отметив, что он "усовершенствовал искусство пропаганды" и "вдохновил окружение Трампа".

Так, известно, что в данный рейтинг попало не менее 100 человек, которые, по версии издания оказали огромное влияние на нашу планету.

Помощник президента России Владимир Сурков был включён в категорию "Оборона и безопасность". Журнал отметил, что он ближайший советник "самого влиятельного человека".

Журнал приводит мнение политологов, которые уверены, что сейчас Суркову удалось не только укрепить власть Кремля, но ещё и повлиять на умы - даже за рубежом - и усовершенствовать искусство пропаганды.

"Он вдохновил даже пресс-службу администрации президента США Дональда Трампа, - объясняет издание.

Кстати, российский лидер занял первую строчку в категории "Правитель сильной руки". В ней также есть глава Китая Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.