"Вчера мы испытывали обеспокоенность": На днях у Трампа выросла температура и упал уровень кислорода

Об этом рассказал журналистам телеканала FOX News глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз. По его словам, подобные симптомы у президента наблюдались 2 октября.

Вчера утром мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу. У него была высокая температура, а уровень кислорода в его

крови резко снизился, - заявил Медоуз.

Чиновник добавил, что в настоящее время глава государства чувствует себя хорошо. И температура тела, и насыщенность кислородом крови находятся в пределах нормы.

Напомним, что ранее сам Трамп выложил в Twitter видеозапись, в которой рассказал о своём самочувствии. Американский лидер отметил, что ему намного лучше и в скором времени он готов вернуться к предвыборной гонке. Политик также добавил, что сотрудники администрации уговаривали его "запереться в Овальном кабинете", однако он отказался.

На днях стало известно, что у Трампа и его супруги Мелании диагностирован COVID-19. Лечащий врач президента заявил, что политику в определённый момент потребовалась кислородная маска, однако сейчас ему лучше.