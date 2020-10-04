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"Вчера мы испытывали обеспокоенность": На днях у Трампа выросла температура и упал уровень кислорода
04 октября 2020, 19:15 • 7 • Политика
В минувшую пятницу у президента США Дональда Трампа выросла температура, а уровень кислорода в крови резко снизился. В Белом доме признались: "Вчера мы испытывали серьёзную обеспокоенность".
Об этом рассказал журналистам телеканала FOX News глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз. По его словам, подобные симптомы у президента наблюдались 2 октября.
Чиновник добавил, что в настоящее время глава государства чувствует себя хорошо. И температура тела, и насыщенность кислородом крови находятся в пределах нормы.
Напомним, что ранее сам Трамп выложил в Twitter видеозапись, в которой рассказал о своём самочувствии. Американский лидер отметил, что ему намного лучше и в скором времени он готов вернуться к предвыборной гонке. Политик также добавил, что сотрудники администрации уговаривали его "запереться в Овальном кабинете", однако он отказался.
На днях стало известно, что у Трампа и его супруги Мелании диагностирован COVID-19. Лечащий врач президента заявил, что политику в определённый момент потребовалась кислородная маска, однако сейчас ему лучше.
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