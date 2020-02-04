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"Вбивают клин между Россией и союзниками"? Политолог оценил итоги поездки Майка Помпео
04 февраля 2020, 13:54 • 51 • В мире
В начале 2020 года госсекретарь США Майк Помпео нанёс визиты в три страны, которые расположены по соседству с Россией. Он посетил Украину, Белоруссию и Казахстан. Политолог Рафаэль Ордуханян уверен, что это "ответ на наши успехи во внешней политике". Так администрация США пытается "вбить клин между Россией и её союзниками", считает Ордуханян.
В выходные состоялся визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан. До этого он успел посетить Украину и Белоруссию. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что угроза импичмента для Трампа миновала, поэтому появилась возможность активизироваться и проявить себя во внешней политике. Ордуханян убеждён, что у американцев нет стратегических интересов в этом регионе. Их основная цель - "вбить клин между Россией и союзниками".
"Очевидно, что Трамп выйдет сухим из воды, поэтому у его администрации появилось время заняться своим обычным делом - вбивать клин между Россией и нашими союзниками. Вся поездка Помпео связана с этим, и это ответ на наши успехи во внешней политике. Никаких стратегических интересов у американцев в этом регионе нет", - заявил эксперт порталу Nation News.
Ордуханян обращает внимание, что теперь важна ответная реакция властей государств-союзников.
"Безусловно, американцы будут использовать все ошибки политического руководства наших стран. Мы должны активизировать наши действия в этом направлении, а также усиленно работать с политическими элитами наших союзников", - считает Ордуханян.
В воскресенье, 2 февраля, госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Казахстан. По официальным данным, он обсудил вопросы инвестиций и торговли между двумя странами. Были назначены встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, а также с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, где Помпео "разрекламировал" сотрудничество с американскими компаниями, но заявил, что Америка уважает права других стран выбирать партнёров.
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