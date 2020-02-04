Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия и Малайзия покорно ждут начала судебного фарса в Гааге по MH17
Чтобы наши космонавты годами ждали полёта? Нельзя: Рогозин предсказал России &qu...
Достаточно генома: Посол Китая в РФ ответил на слова Голиковой о передаче штамма...
Российские Су-35С перехватили над Сирией турецкие истребители – СМИ
Главная / В мире

"Вбивают клин между Россией и союзниками"? Политолог оценил итоги поездки Майка Помпео

04 февраля 2020, 13:54  •  51 • В мире
В начале 2020 года госсекретарь США Майк Помпео нанёс визиты в три страны, которые расположены по соседству с Россией. Он посетил Украину, Белоруссию и Казахстан. Политолог Рафаэль Ордуханян уверен, что это "ответ на наши успехи во внешней политике". Так администрация США пытается "вбить клин между Россией и её союзниками", считает Ордуханян.
В выходные состоялся визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан. До этого он успел посетить Украину и Белоруссию. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что угроза импичмента для Трампа миновала, поэтому появилась возможность активизироваться и проявить себя во внешней политике. Ордуханян убеждён, что у американцев нет стратегических интересов в этом регионе. Их основная цель - "вбить клин между Россией и союзниками".
"Очевидно, что Трамп выйдет сухим из воды, поэтому у его администрации появилось время заняться своим обычным делом - вбивать клин между Россией и нашими союзниками. Вся поездка Помпео связана с этим, и это ответ на наши успехи во внешней политике. Никаких стратегических интересов у американцев в этом регионе нет", - заявил эксперт порталу Nation News.
Ордуханян обращает внимание, что теперь важна ответная реакция властей государств-союзников.
"Безусловно, американцы будут использовать все ошибки политического руководства наших стран. Мы должны активизировать наши действия в этом направлении, а также усиленно работать с политическими элитами наших союзников", - считает Ордуханян.
В воскресенье, 2 февраля, госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Казахстан. По официальным данным, он обсудил вопросы инвестиций и торговли между двумя странами. Были назначены встречи Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, а также с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, где Помпео "разрекламировал" сотрудничество с американскими компаниями, но заявил, что Америка уважает права других стран выбирать партнёров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 13:54
Вызов Москве? Что на самом деле означают угрозы Эрдогана из-за раненых военных
03 февраля 2020, 21:39
Дайджест СМИ: Главный секрет Путина, "пощёчина России" в Белоруссии, НАТО – фикция
03 февраля 2020, 21:39
"Дорожка скользкая, Янык не даст соврать": Заявление МИД Белоруссии об "активной роли США" оценили пользователи Сети
04 февраля 2020, 13:39
Польское участие: с чем связан интерес Варшавы к проекту создания европейского танка
03 февраля 2020, 21:39
"Легитимность под вопросом": Вице-спикер Госдумы рассказал, в чём Россия никогда не согласится с Европой
03 февраля 2020, 21:39
"Вплоть до депортации иностранцев": Мишустин рассказал, как в России будут бороться с угрозой коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
04 февраля 2020, 10:39
"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал...
04 февраля 2020, 02:40
Они готовились к этому 50 лет. Тайная группа в советской элите. В. Матузов. И. Шишкин
04 февраля 2020, 00:54
"Сверхбыстрое сближение"? В Кремле прокомментировали отношения Белоруссии и...
04 февраля 2020, 00:54
Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
03 февраля 2020, 11:54
Ночная атака базы Хмеймим: русские отобрали управление беспилотниками у боевиков, уничтожив все цели
31 января 2020, 02:39
Вышла на сцену сразу после "химии": Звезда "Голоса" скончалась от рака
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
30 января 2020, 03:54
Нобелевский комитет устроил "зраду" Украине: Ивана Франко записали в граждане России
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.