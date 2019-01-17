"Важный свидетель": В Вашингтоне объяснили арест иранской журналистки

Журналистка Марзие Хашеми может быть "важным свидетелем" для ФБР, сообщили СМИ со ссылкой на сына женщины.

"Важным свидетелем" названа иранская журналистка Марзие Хашеми, которая была задержана агентами ФБР, соощает Associated Press.

Сын Хашеми по имени Хусейн сказал журналистам, что его семья до сих пор не может понять, что происходит. Родственники журналистки, включая её сына получили повестку для дачи показаний.

Ранее Иранский телеканал Press TV сообщил о задержании Марзие Хашеми в Вашингтоне. "Мы получили информацию о задержании и помещении под стражу журналистки и ведущей новостей Press TV Марзие Хашеми в Вашингтоне. Причины её задержания остаются неясными", — говорится в заявлении.

На Украине же не утихает шум вокруг ареста журналистки Елена Бойко. Высланная из России, оппозиционная по отношению к Киеву журналистка была арестована на Украине.