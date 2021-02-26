"Важный аспект, но...": Песков высказался о ковид-паспортах в России после решения Меркель

Пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о возможности введения ковид-паспортов в России после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, что лидеры стран - членов союза согласились с необходимостью ввести сертификаты. По словам Пескова, это важный аспект, но его предстоит проанализировать.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, в ЕС согласились с необходимостью ввести ковид-паспорта. Новость прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если инициатива будет реализована, то это станет предметом для контактов Москвы и Брюсселя.

Что касается введения в России ковид-паспортов по примеру ЕС, то Песков заметил, что об этом говорить преждевременно.

"Пока об этом говорить преждевременно, но подобные договорённости и общее понимание в ЕС - это очень важный аспект, но нам предстоит его проанализировать", - заявил он.

По словам Меркель, Еврокомиссия в течение примерно трёх месяцев будет заниматься проработкой технических вопросов создания системы электронных сертификатов. Относительно Германии канцлер уже приняла решение - для жителей страны ковид-паспорта станут необходимостью.

Ранее бывший санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил идею ЕС ввести ковид-паспорта, отметив, что Европе давно сдедовало реализовать эту инициативу, поскольку ситуация с коронавирусом там напряжённая, пишут "Невские новости".