Европарламент принял предварительную версию резолюции ЕП по годовому отчёту о реализации общей политики безопасности и обороны Евросоюза. Судя по всему, будет продолжена политика противостояния России и увеличения сил НАТО на наших границах. В документе содержится новая порция обвинений в том, что наша страна якобы "дестабилизирует и меняет обстановку в сфере безопасности".

"Европейский парламент приветствует и поддерживает операцию "Атлантическая решимость", а также расширенное передовое присутствие НАТО в Европе, признавая важность натовских войск в усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии и оказанию критически важной помощи в случае конфликта", - цитирует документ RT.

Президент России Владимир Путин неоднократно комментировал, что "российская угроза" - выдумка тех, кто хочет получать "бонусы и преференции" от роли силы, сдерживающей "агрессора".