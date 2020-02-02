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"Важные усилия": В Европарламенте поддержали политику НАТО по "сдерживанию российской агрессии"
02 февраля 2020, 22:54 • 74 • В мире
В Европарламенте поддержали старый миф, который распространяет НАТО, - о "сдерживании российской агрессии". В предварительной версии резолюции ЕП по годовому отчёту оценили "важность этих усилий". При этом Россия неоднократно призывала прекратить это мысленное противостояние и перейти к диалогу. Президент России Владимир Путин говорил, что это просто способ получать "преференции" за борьбу, цитирует RT.
Европарламент принял предварительную версию резолюции ЕП по годовому отчёту о реализации общей политики безопасности и обороны Евросоюза. Судя по всему, будет продолжена политика противостояния России и увеличения сил НАТО на наших границах. В документе содержится новая порция обвинений в том, что наша страна якобы "дестабилизирует и меняет обстановку в сфере безопасности".
"Европейский парламент приветствует и поддерживает операцию "Атлантическая решимость", а также расширенное передовое присутствие НАТО в Европе, признавая важность натовских войск в усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии и оказанию критически важной помощи в случае конфликта", - цитирует документ RT.
Президент России Владимир Путин неоднократно комментировал, что "российская угроза" - выдумка тех, кто хочет получать "бонусы и преференции" от роли силы, сдерживающей "агрессора".
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