"Важные истории"? Патриоты раскрыли агентов Госдепа США

В Генеральную прокуратуру России направлено обращение с просьбой обратить внимание на источники финансирования либерального портала "Важные истории" и его главного редактора Романа Анина. Высока вероятность признания их иностранными агентами. Патриотами России собрана большая фактура, обличающая либеральное СМИ в получении зарубежного финансирования от структур, напрямую связанных с Государственным департаментом США и Фондом Рокфеллера. Ранее аналогичные обращения поступили в Минюст и Роскомнадзор.

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Александр Ионов обратился в Генеральную прокуратору с жалобой на сайт "Важные истории" и отметил, что издание получает деньги от иностранных лиц. До этого общественник направил обращения в Министерство юстиции и Роскомнадзор, где также указал на факты получения финансирования интернет-порталом со стороны стран Запада.

Александр Ионов попросил компетентные органы признать главного редактора портала "Важные истории" Романа Анина иностранным агентом. Причина – связь сайта с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики Андерсом Александерсоном, которая базируется в столице Латвии. Роман Анин является бенефициаром некоммерческой организации IStories Fonds, имеющей регистрацию в прибалтийской республике.

Телеканал Царьград обратился за комментарием к Александру Ионову по поводу сложившейся ситуации.

– Александр, что привлекло ваше внимание к "Важным историям"?

– Мы проводим ежедневный мониторинг средств массовой информации, сайтов общественных организаций. Некоторые сведения нам передаются дружественными организациями, с которыми мы сотрудничаем в рамках борьбы за безопасный интернет. Многие структуры, особенно те, у которых юридические лица или головные структуры находятся за рубежом, безусловно, попадают в зону нашего пристального внимания, и мы активно начинаем изучать информацию по юрлицам, которые стоят за тем или иным информационным ресурсом или общественной организацией. "Важные истории" не являются каким-то исключением.

– Почему, по-вашему, средства массовой информации не должны получать деньги от зарубежных государств?

– Финансирование СМИ из-за рубежа недопустимо, так как в нашей стране существует закон об иностранных агентах. Схожий закон с конца 1930-х годов действует и в Соединённых Штатах Америки (Foreign Agents Registration Act) и в некоторых европейских странах. Эти юридические лица получали финансирование не от своих читателей или коммерческих проектов, как они указывают на своих сайтах. По сути те, о ком мы говорим, играют роль проводника интересов иностранных государств, вмешиваются во внутренние дела России, реализуют вполне понятные задачи, которые ставят перед собой известные зарубежные фонды.

Цели фондов прописаны в их уставе. Например, Государственный департамент США, "развивая демократию" в России через NED (National Endowment for Democracy) или Фонд Рокфеллера, очень чётко говорит, что ему не по душе действующий в нашем государстве политический режим. Причём ведут они себя бесцеремонно не только в России. Результаты их деятельности мы видим по всему миру: беспорядки, майданы, силовые попытки свержения власти.

– Какие перспективы вы видите у жалобы в Генеральную прокуратуру?

– Перспективы, на мой взгляд, достаточно хорошие. Конечно, решать самому ведомству. Наша задача – указать, на что следует обратить внимание, собрать нужную фактуру и направить в ревизионный орган. Мы так и сделали. Полагаю, фактура достаточно серьёзная и обличает прямое финансирование Романа Анина и его проекта.

Также хочется отметить важную вещь. Сейчас либеральное сообщество сильно возмущается этим процессом, особенно потенциальным признанием "Важных историй" иноагентом, но игнорирует основополагающие вещи. Прежде всего то, что организация, созданная Аниным (IStories Fonds), имеет правление, членом которого является казначей одиозной OCCRP Андерс Александерсон. Эта структура занимается "расследованиями" и связана с Государственным департаментом США, Фондом Рокфеллера, Фондом Конрада Аденауэра, Фондом демократизации – данная информация указана на их сайте. Особую озабоченность вызывает тот факт, что в публичном поле эти люди, выдавая себя за независимых журналистов, всячески пытаются соврать читателям и активистам, говоря, что не получают иностранного финансирования и не связаны с зарубежными НКО. Как только мы смотрим информацию из рижского реестра, сразу всё становится на свои места.

– Получали ли вы ответ от Министерства юстиции и Роскомнадзора на ваше обращение?

– Нет, ответа пока не последовало, так как установленные законом сроки ещё не вышли.

Напомним, ранее по инициативе Александра Ионова Министерство юстиции признало иностранным агентом леволиберальное издание "Медуза"*. Упомянутое средство массовой информации часто ссылалось на негосударственные структуры и персоналии, которые уже были включены в реестр иноагентов.

* "Медуза" – включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.