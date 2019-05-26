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"Важны стать, внешность, голос": Как "ловцы душ" вербуют солдат в армию США

26 мая 2019, 22:54  •  15 • В мире
"Ловцы душ" в США всеми правдами и неправдами стараются завербовать на службу в армию новобранцев. Последние туда идут неохотно, и рекрутеры стараются их соблазнить бонусами: деньгами или, к примеру, бесплатным образованием. Также для рекрутера "важны стать, внешность, голос". О том, как происходит вербовка, рассказывает репортер ВГТРК Александр Сладков.
"Был я на рекрутских станциях Армии США (я пишу с большой буквы "А", потому что в Штатах это название вида Вооружённых сил - Сухопутных войск)", - пишет в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Александр Сладков.
Он рассказывает, что на одной из рекрутских станций Бруклина увидел такую картину: офицеров нет, только специально подготовленные, окончившие академию, сержанты. Каждый из них успешно отслужил несколько лет. И у каждого за плечами пройденный отбор на их должность, где важны "стать, внешность, приятный голос". И вот как раз они - "ловцы душ".
"В Армии США не ведут призыв, там армия добровольная. А рекрутёры, имея спущенный сверху план, выполняют его, - говорит Сладков. - Например, в этом месяце станция должна набрать три рейнджера, одного снайпера и пять пулемётчиков. Вот и начинается охота".
Претендента ищут по соцсетям, поднимают знакомства, ищут через полицейские списки.
По словам Сладкова, выловленного "клиента" приглашают на собеседование. Но по последним данным статистики, из 150 "клиентов" проходит только один.
"В Нью-Йорке люди избалованы цивилизацией, и уговорить их отказаться от неё в пользу армии стоит усилий, - пересказывает Сладков слова другого рекрутера. - Мы их агитируем везде, где только можем: на улицах, в супермаркетах, на стадионах". Примечательно, что часть таких агиток идёт на испанском языке - для выходцев из Южной Америки. Последних, отмечается, в американской армии очень много.

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