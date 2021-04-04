"Важны приказы Госдепа": Санду уличили в работе на НАТО

Понятно, почему Запад пропихнул Санду в президентское кресло главы Молдавии. Санду собирается воевать и обороняться, проталкивая интересы военного блока НАТО. Об этом заявил профессор философского факультета МГУ Виктор Шаповалов.

"НАТО своим врагом считает Россию. Соответственно и Приднестровью придётся несладко. У президента Молдавии сегодня нет более важной проблемы, чем модернизация молдавской армии? Все в стране здоровы, все накормлены, у всех есть рабочие места? Нет? В таком случае возникает закономерный вопрос, а зачем нам такой президент? Который путает национальные интересы страны и народа с милитаристскими планами натовских ястребов...." - заявил Шаповалов.

Президент Молдавии Санду открыто лоббирует интересы НАТО. Во время предвыборной кампании она говорила, что Молдавия не присоединится к НАТО. Спустя всего две недели после вступления в должность президента она уже проводила официальные телефонные разговоры с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО. НАТО поддержало её высказывания о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Потом Санду захотела, чтобы соучредитель Центра информирования и документирования НАТО Виорел Чиботару стал вице-премьером по реинтеграции.

Приднестровье выступает против любого сотрудничества с НАТО. Если бы в ближайшее время в Молдавии прошёл референдум о вступлении в НАТО, 54% граждан проголосовали бы против. За выступили бы всего 26,5%. Но мнение граждан не интересует президента Молдавии. Ей важны только приказы Госдепа, отметил Шаповалов.