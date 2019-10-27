"Важное заявление" Трампа связано с террористом № 1: Аль-Багдади мертв, но США до него добраться не удалось - СМИ

"Произошло что-то очень крупное", - написал президент США Дональд Трамп на личной странице в социальной сети Twitter, не уточняя подробностей. А представители Белого дома заявили, что в ближайшее время Трамп выступит с важным заявлением.

О чем будет говорить американский президент, не ясно. Однако журналисты полагают, что речь пойдет об уничтожении лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена) Абу Бакра аль-Багдади в ходе одной из спецопераций США.

По информации Defense One, в субботу, 26 октября, США проводили операцию в Сирии. Журналисты полагают, что лидер террористов мертв. Причем муссируется версия о том, что он сам подорвал себя. С другой стороны, официальных подтверждений сказанному пока нет.

Когда состоится "важное заявление" Трампа, пока не ясно.