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"Важное заявление" Трампа связано с террористом № 1: Аль-Багдади мертв, но США до него добраться не удалось - СМИ
27 октября 2019, 18:54 • 50 • Политика
В Белом доме анонсировали "важное заявление" Трампа. СМИ настаивают, что связано оно с террористом № 1: аль-Багдади мертв, но США до него добраться не удалось.
"Произошло что-то очень крупное", - написал президент США Дональд Трамп на личной странице в социальной сети Twitter, не уточняя подробностей. А представители Белого дома заявили, что в ближайшее время Трамп выступит с важным заявлением.
О чем будет говорить американский президент, не ясно. Однако журналисты полагают, что речь пойдет об уничтожении лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена) Абу Бакра аль-Багдади в ходе одной из спецопераций США.
По информации Defense One, в субботу, 26 октября, США проводили операцию в Сирии. Журналисты полагают, что лидер террористов мертв. Причем муссируется версия о том, что он сам подорвал себя. С другой стороны, официальных подтверждений сказанному пока нет.
Когда состоится "важное заявление" Трампа, пока не ясно.
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