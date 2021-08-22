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"Важно сверить часы": Путин напомнил единороссам июньский разговор
22 августа 2021, 13:50 • 71 • Политика
Президент Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" напомнил об июньском разговоре и отметил, что необходимо "сверить часы".
В воскресенье во время встречи с единороссами президент России Владимир Путин напомнил им об июньском разговоре.
"Важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать", - сказал глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что программа партии - это "живой документ", который должен меняться в зависимости от обстоятельств в стране и в мире.
Президент также выразил надежду, что после выборов в Госдуму "Единая Россия" сохранит свои позиции.
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