"Важно помнить про Китай": Госдеп США намекнул на санкции против Турции за С-400

При этом в Госдепе решили не раскрывать сроков, по истечению которых в отношении Турции могут быть введены санкции. Напомним, что отношения Вашингтона и Анкары обострились после покупки последней комплексов С-400 у России.

Америка выступала против сделки и требовала от турецкой стороны отказаться от нее в пользу закупки американских систем Patriot. В противном случае Анкаре грозили отказом в поставках истребителей F-35.

В итоге Турция не поддалась давлению и закупила российские С-400. Теперь в Госдепе сдержанно напоминают, что между странами стратегическое партнерство, и увиливают от прямых ответов про введение антитурецких санкций. Тем не менее там дали прозрачный намек. "Важно помнить, что санкции США против Китая были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400", - заявил РИА Новости представитель Госдепа.