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"Важно для всей России": Путин оценил масштаб подвига против террористов в Дагестане, совершенного 20 лет назад

12 сентября 2019, 16:39  •  36 • Политика
В ходе визита в Ботлихский район Дагестана президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других региональных войнах. "Важно для всей России", - так Путин оценил масштаб подвига дагестанцев против террористов 20 лет назад.
После возложения цветов Путин 20 минут общался с местными жителями и ополченцами, после чего они сделали фото на память. Собравшиеся у памятника проводили президента аплодисментами.
Вспоминая о трагических событиях 1999 года, президент Путин подчеркнул, что отражение атак террористов на Дагестан, случившееся 20 лет назад, было важно для всей России. "Показать этим международным бандам, что народ не с ними", - так он оценил эти действия.
"В этом была заслуга", - отметил президент подвиг тех, кто противостоял боевикам. С тех пор в Дагестане построено 2 тысячи мечетей, в то время как боевики, шедшие на свои преступления под знаменем ислама, не построили никогда". "Они только убивать умели", - сказал глава государства.
Мемориал, который посетил президент, представляет собой комплекс со скульптурной композицией в виде скалы с изображением солдата Великой Отечественной, воина-интернационалиста и ополченца, которые высечены из горы. По обе стороны площадки установлены плиты с именами погибших воинов Ботлихского района, а перед памятником горит Вечный огонь. На первом ярусе комплекса будет располагаться Музей воинской славы.

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