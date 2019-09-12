"Важно для всей России": Путин оценил масштаб подвига против террористов в Дагестане, совершенного 20 лет назад

После возложения цветов Путин 20 минут общался с местными жителями и ополченцами, после чего они сделали фото на память. Собравшиеся у памятника проводили президента аплодисментами.

Вспоминая о трагических событиях 1999 года, президент Путин подчеркнул, что отражение атак террористов на Дагестан, случившееся 20 лет назад, было важно для всей России. "Показать этим международным бандам, что народ не с ними", - так он оценил эти действия.

"В этом была заслуга", - отметил президент подвиг тех, кто противостоял боевикам. С тех пор в Дагестане построено 2 тысячи мечетей, в то время как боевики, шедшие на свои преступления под знаменем ислама, не построили никогда". "Они только убивать умели", - сказал глава государства.

Мемориал, который посетил президент, представляет собой комплекс со скульптурной композицией в виде скалы с изображением солдата Великой Отечественной, воина-интернационалиста и ополченца, которые высечены из горы. По обе стороны площадки установлены плиты с именами погибших воинов Ботлихского района, а перед памятником горит Вечный огонь. На первом ярусе комплекса будет располагаться Музей воинской славы.