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"Важно, чтобы Путин услышал лично": Блинкен раскрыл главное желание Байдена

04 декабря 2021, 02:50  •  131 • Политика
В США хотят стабильных отношений с Россией, но при этом заявляют о чёткой позиции в отношении того, что происходит между Москвой и Киевом
На предстоящей встрече президентов России и США американский лидер Джо Байден намерен заявить своему коллеге из Кремля Владимиру Путину о намерении Вашингтона прийти к более стабильным отношениям с Москвой. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал во время своего выступления на онлайн-форуме Reuters Next.
По словам Блинкена, в ходе личного разговора, который должен состояться "в ближайшем будущем", Байден изложит Путину свою позицию, которая предусматривает предсказуемость и стабильность в отношениях двух стран.
Госсекретарь США подчеркнул, что ничто не может быть полноценной альтернативой разговору двух первых лиц государств с глазу на глаз, тем более, когда речь идёт о Путине и Байдене. Дипломат уверен, что Байдену важно, чтобы Путин услышал его лично.
Блинкен подчеркнул, что при этом американский лидер займёт чёткую позицию относительно возможных агрессивных действий России в будущем. По его словам, со стороны США это не угроза, а просто констатация факта. Вашингтон по-прежнему поддерживает "целостность территории Украины и её суверенитет", имея в виду, что этот принцип касается не только этой страны, а важен сам по себе.
Госсекретарь США подчеркнул, что, по мнению американских властей, "одна страна не может менять границы другой". Блинкен уверен, что такие действия не должны оставаться безнаказанными, поскольку это несёт в себе риск подрыва всего международного порядка.

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