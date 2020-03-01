"Важнее, что ответил Путин": Эрдоган предложил России "убраться из Сирии", но умолчал о главном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня в Стамбуле, заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он "попросил" Москву "убраться из Сирии", чтобы Анкара могла закончить там свои дела.

Эрдоган подчеркнул, что Турция пока не будет трогать "русских", но Россия должна оставить Анкару наедине с Дамаском.

"Убирайтесь с нашего пути"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил содержание своего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу Сирии.

"Убирайтесь с нашего пути!" - такую фразу сказал Эрдоган, по его словам, Путину. Тогда, по мнению турецкого лидера, он сможет разобраться с сирийскими военными.

"Я спросил господина Путина: "Чем вы там занимаетесь? Если вы создадите базу, сделайте это, но убирайтесь с нашего пути и оставьте нас лицом к лицу с режимом", - сказал Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что сирийский режим "заплатит цену" за гибель турецких войск в Идлибе. Что касается России, Эрдоган отметил: она должна оставить Дамаск один на один с Турцией и тогда последняя сделает "что необходимо".

Специалисты обращают внимание, что заявления Турции такого рода являются недопустимыми, а напор Эрдогана может лишь усилить помощь Сирии со стороны России.

"Важнее, что сказал Путин"

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь заметил, что важно не то, что сказал Эрдоган, а то, что ответил ему Путин.

"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", - напомнил в своём Twitter Алексей Пушков.

"Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это - самое важное", - констатировал российский сенатор.

В Кремле в свою очередь отметили, что беседа между двумя лидерами касалась урегулирования ситуации в Идлибе. Эрдоган же теперь заявил, что сделал Путину предложение. И, судя по его словам, весьма провокационное. Он предложил оставить Турцию "один на один" с властями Сирии.

"Мать, неси таблетки"

В Сети подобное заявление вызвало немалое удивление и иронию.

"Что это за дворовые понятия? - изумился у себя на странице в соцсети Twitter писатель Александр Субботин. - Особенно это звучит смешно после того, как, получив по зубам, этот "дуэлянт" побежал жаловаться всему НАТО, крича: "Караул, напали, наших бьют!"

А автор Telegram-канала "Пальто Сухейля" опубликовал скриншот выступления Эрдогана и, не удержавшись, тоже поддел турецкого лидера:

"Мать, неси таблетки, деду опять плохо…"