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"Важная веха": Немецкая Wintershall оценила завершение "Северного потока - 2"

11 сентября 2021, 01:20  •  67 • Политика
В Wintershall назвали завершение "Северного потока - 2" шагом к его запуску. "Мы поздравляем проектную компанию с достижением этой важной вехи", - заявили в немецкой компании.
В пятницу 10 сентября "Газпром" официально объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2". В немецкой компании Wintershall поспешили поздравить с успехом.
В заявлении отмечается, что "Газпром" ещё на шаг приблизился к вводу газопровода в эксплуатацию. Добавляется, что "Северный поток – 2" станет современным, рентабельным и безопасным для климата транспортным маршрутом, по которому "голубое топливо" будет напрямую поступать к европейским потребителям.
Мы поздравляем проектную компанию с достижением этой важной вехи,
- цитирует РИА Новости заявление Wintershall.
Напомним, что для воплощения проекта в жизнь России пришлось преодолеть серьёзное сопротивление США и их стран сателлитов. Вопреки всем санкциям и каверзам Вашингтона "Северный поток – 2" был успешно достроен, и это вынуждены признать даже самые ярые противники газопровода.

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