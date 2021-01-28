"Важная часть работы"? Джонсон нарушил COVID-правила и вывел из себя шотландцев

Джонсон отправился в Шотландию в рамках рабочей поездки и сразу же наткнулся на негатив со стороны местных властей. Первый министр этой страны Никола Стерджен уверена, что визит не был "жизненно необходимым". По её мнению, премьер не должен был нарушать COVID-правила, которые обязательны для всех без исключения граждан страны.

В канцелярии правительства попытались успокоить выведенных из себя шотландцев. Там объяснили, что поездки в другие страны Соединённого Королевства - "важная часть работы" премьер-министра.

Из-за COVID-19 власти Шотландии приняли решение о закрытии своих границ как на въезд, так и на выезд. Исключения составляют только "жизненно необходимые случаи". Однако издание Reuters утверждает, что причиной скандала из-за визита Бориса Джонсона был совсем не коронавирус.

Официальному Союзу Англии и Шотландии 313 лет, но сейчас он может разрушиться. Brexit ослабил связь между частями Соединённого Королевства, своё влияние (в первую очередь экономическое) оказала пандемия. Издание пишет, что шотландцы во главе со своими политиками хотели бы провести референдум о независимости.

Борис Джонсон категорически против этого. Он прекрасно понимает, что суверенитет Шотландии означает потерю примерно трети территории Великобритании и около 10% населения. В ходе поездки он настаивал на том, что все эти обсуждения возможного референдума "отвлекают от борьбы с COVID-19". Премьер-министр напомнил, что Шотландии как части Соединённого Королевства была дана "оксфордская" вакцина от коронавируса, открыто 80 новых центров, где проводится вакцинация.