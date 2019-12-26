"Важен принцип ": Россия вернулась к переговорам об участии в окололунной станции С

Россия снова начала переговоры с США о крупном космическом проекте. Возможно, наша страна все-таки поучаствует в американской окололунной станции Gateway. На днях из Штатов прислали меморандум. Российская сторона подтвердила, что готова к переговорам.

"Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего - с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений", - заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин РИА Новости.

С 2017 года Роскосмос и НАСА пытаются договориться о проекте Gateway. Тогда дело дошло до соглашения. Однако позже Россия отказалась от участия в проекте из-за небольшой роли, которую отводили нашей стране. В России должны были создать только шлюзовый модуль и систему жизнеобеспечения. Позже американцы говорили, что могут отдать нам создание корабля для доставки космонавтов на орбиту Луны.

Возникли разногласия и по цели проекта. Рогозин говорил, что американских партнеров интересует орбита Луны, а нашу страну - ее поверхность.