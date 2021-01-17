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"Вау, у них всё хорошо": В Пентагоне не смогли скрыть восторг армией России - Богданов

17 января 2021, 13:00  •  69 • Политика
И.о. шефа Пентагона заявил, что с уважением относится к действиям РФ в военной сфере. "Если вынести за скобки дежурный пропагандистский гарнир про население и экономику, то получается такой прямо неприкрытый восторг", - прокомментировал заявление Валентин Богданов.
Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер признался, что уважает с профессиональной точки зрения то, как Россия действует в военной сфере. Заявление и.о. министра обороны США оценил собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Речь идёт про слова Миллера, что Россия сумела "хорошо разыграть действительно плохую карту". И.о. главы Пентагона отметил, что его весьма впечатлили неортодоксальные подходы России в военной сфере.
Я как бы, знаете, как профессионально, я такой, вау, у них всё хорошо, и они используют много нерегулярных концепций ведения войны,
- не сдержал эмоций Кристофер Миллер.
По мнению Валентина Богданова, если исключить из речи руководителя Пентагона все пропагандистские штампы про население и экономику России, то останется только неприкрытый восторг российскими Вооружёнными силами. Журналист считает это весьма показательным, особенно на фоне последних провалов американского военного ведомства.
Особенно контрастирует это с последними новостями о переносах сроков серийного производства F-35 Lightning II. Истребитель не готов к боевым испытаниям. Самая масштабная оружейная программа в мировой истории, с оценочной стоимостью более 1,6 триллиона долларов дала очередной сбой,
- написал Валентин Богданов в своём Telegram-канале.

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