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"Вау, у них всё хорошо": В Пентагоне не смогли скрыть восторг армией России - Богданов
17 января 2021, 13:00 • 69 • Политика
И.о. шефа Пентагона заявил, что с уважением относится к действиям РФ в военной сфере. "Если вынести за скобки дежурный пропагандистский гарнир про население и экономику, то получается такой прямо неприкрытый восторг", - прокомментировал заявление Валентин Богданов.
Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер признался, что уважает с профессиональной точки зрения то, как Россия действует в военной сфере. Заявление и.о. министра обороны США оценил собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Речь идёт про слова Миллера, что Россия сумела "хорошо разыграть действительно плохую карту". И.о. главы Пентагона отметил, что его весьма впечатлили неортодоксальные подходы России в военной сфере.
- не сдержал эмоций Кристофер Миллер.
По мнению Валентина Богданова, если исключить из речи руководителя Пентагона все пропагандистские штампы про население и экономику России, то останется только неприкрытый восторг российскими Вооружёнными силами. Журналист считает это весьма показательным, особенно на фоне последних провалов американского военного ведомства.
- написал Валентин Богданов в своём Telegram-канале.
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