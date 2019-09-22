"Vatka" из подплечников и "devka"- наложница: Как турки переиначили свой русский

Турецкое издание "Media Günlüğü" предложило своим читателям статью об "интересных исторических путешествиях слов" и о том, как при переходе из одного языка в другой слово может коренным образом изменить свое значение.

Слово, которое в турецком языке давно уже прижилось, но почти не изменилось, это, конечно "vodka", так же, как и "ruble" (рубль), "çariçe" (царица). Слово "izbe" тоже имеет русское происхождение, правда окраска у него несколько другая. Если в русском языке слово "изба" означает "крестьянский срубной дом", то турки в этом слове видят "развалившуюся халупу".

Автор материала перечисляет еще несколько слов, которые практически не изменили своего значения и отлично узнаваемы теми, кто имеет какое-то отношение в России. Речь идет о таких словах как "semaver" (самовар), "şapka" (шапка), "vişne" (вишня), "kapuska" (капуста).

Однако в некоторых случаях, даже если в турецком слове и можно проследить "русский след", смысл его уже изменился до неузнаваемости. Вот, к примеру, слово "vatka". В русском языке это означает "кусок ваты", но турки, прочитав это слово, сразу вспомнят о… подплечниках тех самых, которые были на пике моды в 80-90-х годах прошлого столетия.

Или, к примеру, слово "mazot" (мазот). Несмотря на то, что некоторые российские лингвисты считают, что в русском языке слово "мазут" имеет тюркские корни, турки уверены в том, что оно пришло из русского языка. Правда, значение его несколько другое. Турки его применяют в значении "дизельное топливо", тогда как для любого русского, дизтопливо – это солярка, а мазут – отходы нефтепереработки.

Слово " koçan", как считают турецкий лингвисты, может быть одним самых ранних заимствований от русскоязычного слово "кочан", однако в русском языке нет аналогов многим турецким выражениям, где оно применяется и наоборот. К примеру, турки не поймут русской фразы "у него не голова, а кочан капусты", да и русским будет не понятно выражение "bilet koçanı", что в переводе означает "билетный корешок".

Интересна и история происхождения турецкого слова "Şıllık", которым обозначают "девушек с низкой социальной ответственностью". Когда-то два слова "devka" и татарское "şılga" (наложница, рабыня) слились по значению в одно слово. При этом татарское слово – это адаптация русского "слуга". В турецкий язык эти слова попали в конце XVII века. Сегодня они сложились в одно слово с негативным оттенком "девка, путана".