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"Вашингтон развязал "охоту": Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп
13 ноября 2019, 16:39 • 23 • Политика
Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в США российского гражданина Алексея Буркова, который обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. "Вашингтон развязал "охоту", отмечается в сообщении.
Стало известно о том, что российское посольство в Вашингтоне в настоящее время уже направило в Госдеп США ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в Соединённые Штаты гражданина России Алексея Буркова. Напомним, что нашего соотечественника подозревают в "киберпреступлениях".
"Предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном «охоты» за нашими гражданами по всему миру", - цитирует "Интерфакс" представителя от российской стороны.
Отмечается, что посольство России потребовало от Вашингтона "строгого соблюдения действующих двусторонних обязательств".
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