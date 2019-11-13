"Вашингтон развязал "охоту": Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп

Стало известно о том, что российское посольство в Вашингтоне в настоящее время уже направило в Госдеп США ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в Соединённые Штаты гражданина России Алексея Буркова. Напомним, что нашего соотечественника подозревают в "киберпреступлениях".

"Предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном «охоты» за нашими гражданами по всему миру", - цитирует "Интерфакс" представителя от российской стороны.

Отмечается, что посольство России потребовало от Вашингтона "строгого соблюдения действующих двусторонних обязательств".